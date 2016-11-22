حبس إسماعيل الإسكندرانى 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حبس الصحفى إسماعيل الإسكندرانى على ذمة اتهامه فى القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بالانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة على ذمة التحقيقات، وكما قررت المحكمة حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان إسماعيل الإسكندرانى ألقى القبض عليه فى مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.