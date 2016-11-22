تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر" الإرهابية لـ31 يناير

كتب محمد عبد الرازق

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد رياض الشركى فى قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، لجسة 31 يناير المقبل، لضم ملف القضية الأصلى.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 4952 لسنة 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات عليهم حكما بالسجن المؤبد غيابيًا، وتم القبض على المتهم، لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.