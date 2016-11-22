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جامعة طنطا تعلن عن بدء التقدم لجوائز الجامعة العلمية

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جامعة طنطا تعلن عن بدء التقدم لجوائز الجامعة العلمية جامعة طنطا تعلن عن بدء التقدم لجوائز الجامعة العلمية

>الغربية – مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة العلمية للعام الجامعى 2016/2017 والتى تشمل جوائز الجامعة التشجيعية، والتقديرية، وجائزة التميز فى الأداء الجامعى، وجائزة أفضل أداء مؤسسى.

وقال الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة، إنه على أعضاء هيئة التدريس تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2016، موضحًا أنه سيتم تخصيص 23 جائزة للتشجيعية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير فى مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الطبية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم التجارية، والعلوم التربوية و5جوائز قيمة كل منها 10الاف جنيه وشهادة تقدير للجوائز التقديرية فى مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الزراعية بالإضافة إلى جائزتين قيمة كل منهما 15ألف جنيه وشهادة تقدير تُمنح للأساتذة المتميزين فى مجالات الأداء التدريسى، والبحث العلمى، وخدمة الجامعة والمجتمع وجائزة أفضل أداء مؤسسى قيمتها 30ألف جنيه وشهادة تقدير تمنح للكلية ذات الأداء المتميز فى مجالات الأنشطة البحثية، والخدمات الطلابية، وخدمة المجتمع، وجودة النظام الإدارى.

 


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