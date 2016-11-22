تأجيل محاكمة زهير جرانة وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 14 يناير

كتب أحمد إسماعيل

قررت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من منصب المتهم الأول، لجلسة 14 يناير، لإعلان المتهمين والاطلاع، وتنفيذ طلبات الدفاع.

شهدت الجلسة تغيب "جرانة" ودفاعه وباقى المتهمين، عن الحضور، عدا دفاع نجله الأكبر أدهم، وطالب المحامى أشرف واصل دفاع أدهم محمد جرانة أجلا للاطلاع، وقال إن موكله بالخارج وليس داخل البلاد، وبمجرد علمه بالقضية بادر بعمل توكيل للحضور عنه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشاريين محمد جمال حسيبو وجوزيف إدوار، وسكرتارية حسن الصيفى.

كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد منه فى أمواله استفادت جدية إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع باستغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، مما أدى لتضخم ثروته، وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.