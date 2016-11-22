أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات حبس منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات

>كتب ــ إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل منصور أبو جبل  و6 أمناء شرطة آخرين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، وقررت المحكمة حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق.

 

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب أيمن حبيب ومختار منير دفاعا المتهمين بتأييد قرار إخلاء سبيل المتهمين، وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات محاولة التحريض على جهة عملهم، وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى أحد البرامج التليفزيونية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365