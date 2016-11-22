حبس منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب ــ إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة آخرين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، وقررت المحكمة حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب أيمن حبيب ومختار منير دفاعا المتهمين بتأييد قرار إخلاء سبيل المتهمين، وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات محاولة التحريض على جهة عملهم، وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى أحد البرامج التليفزيونية.