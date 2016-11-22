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5 أوجه تشابه بين الزمالك والدراويش قبل القمة 108

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5 أوجه تشابه بين الزمالك والدراويش قبل القمة 108 5 أوجه تشابه بين الزمالك والدراويش قبل القمة 108

>أسماء عمر

يلتقى اليوم الفريق الأول بنادى الزمالك بالدراويش على استاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة بطولة الدورى الممتاز يدخل الفريقان لقاء اليوم وتجمعهم خمس أوجه تشابه وهى :

 

المدرب

ـ يدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد محمد صلاح الذى تم تعيينه مديرا فنيا عقب قبول استقالة المدرب السابق مؤمن سليمان التى تقدم بها بعد مباراة طنطا ووافق عليها مجلس إدارة النادى بعد الأداء السيئ الذى ظهر عليه الفريق  .

 

ـ بينما يستعد الإسماعيلى للقاء تحت قيادة مدربه أشرف خضر خلفًا لعماد سليمان الذى تقدم باستقالته أيضا، من القيادة الفنية للدراويش، وتم الموافقة عليها نتيجة للأداء السيئ للفريق .

 

 

الشكوى من الحكام

ـ اشتكى أشرف خضر، المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، من معاناة فريقه مما أسماه كثرة الأخطاء التى يرتكبها الحكام، وتتسبب فى احتساب ركلات جزاء خاطئة، وغير صحيحة خاصة بعد ركلة الجزاء التى احتسبت ضد الفريق لصالح نادى إنبى ضمن منافسات الجولة الثامنة والتى انتهت بفوز الدراويش على الفريق البترولى.

 لم يكن موقف الزمالك من الحكام أفضل حالا من الإسماعيلى حيث هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المنظومة التحكيمية مؤكدا أنها تحتاج لمزيد من التطوير مهاجما المنافسين ويرى أن اعتراضهم على التحكيم ما هو إلا لإرهاب الحكام.

 

وأبدى رئيس النادى الأبيض دهشته من إيقاف حكم مباراة الزمالك وطنطا الأخيرة فى الدورى ووصفه بالإرهاب العلنى للحكام الذى يديرون مباريات الفريق الأبيض، وأضاف قائلا: "لماذا لم يتم إيقاف إبراهيم نور الدين؟".

 

جدل حول كباتن الفريق

ـ نجد فى الزمالك الجدل يدور حول موقف "شيكابالا" عن إستمراره مع الفريق أو الرحيل فيما صرح أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة بأنه سيتعاقد مع شيكابالا حال رحيله عن الزمالك .

 

ـ وفى الإسماعيلى يدور الجدل حول القيصر حسنى عبد ربه كابتن الفريق بخصوص إستمراره مع الفريق أو انهاء مشواره الكروى وإتخاذ قرار الإعتزال بعد تأثر مهارة اللاعب ولياقته بعامل السن والذى بدا واضحا فى الملعب .

 

 

ترتيب متأخر فى جدول المسابقة

يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 13 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة ولا بديل عن الفوز للإسماعيلى لتحسين مركزه فى جدول المسابقة أو الزمالك الذى ينافس على الصدارة بل ويصبح متصدرا حال فوزه بالمؤجلات .

 

غيابات مؤثرة

 

ـ يدخل نادى الزمالك اللقاء مفتقدا لجهود لاعبيه مصطفى فتحى ,باسم مرسى ومحمد إبراهيم للإصابة

 

ـ بينما يفتقد الإسماعيلى لوجود لاعبه محمد متولى داخل المستطيل الأخضر للإصابة أيضا

 


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