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هل تدخل الأهلي لإعادة حسام غالي للمنتخب؟ محمود طاهر يرد

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هل تدخل الأهلي لإعادة حسام غالي للمنتخب؟ محمود طاهر يرد هل تدخل الأهلي لإعادة حسام غالي للمنتخب؟ محمود طاهر يرد

>كتب فتحى الشافعى

قال محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، إنه لم يتدخل فى ملف عودة حسام غالى لاعب الفريق إلى صفوف الوطنى، موضحاً أن حديثه السابق مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حول عودة حسام غالى إلى المنتخب يرجع إلى وجود أمور غير فنية وسوء تفاهم فى ذلك التوقيت بين اللاعب وأسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الأول، وهو ما جعله يتدخل من أجل مصلحة المنتخب واللاعب لإزالة سوء الفهم.

 

وأشار طاهر فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، إلى أن الأمر الآن مختلف، حيث لا توجد أى خلافات بين حسام غالى والجهاز الفنى للمنتخب، وبالتالى عدم انضمام للفراعنة خلال الفترة الماضية يرجع إلى وجهة نظر فنية تخص الجهاز الفنى للمنتخب، وهو الأمر الذى لا يصلح أن يتدخل فيه أى فرد من خارج المنتخب.


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مصر 365

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