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ضبط 3900 لتر بنزين مدعم وأدوات طبية وتوابل وزيوت منتهية الصلاحية بالغربية

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ضبط 3900 لتر بنزين مدعم وأدوات طبية وتوابل وزيوت منتهية الصلاحية بالغربية ضبط 3900 لتر بنزين مدعم وأدوات طبية وتوابل وزيوت منتهية الصلاحية بالغربية

>الغربية – إسلام الخياط

شن ضباط مباحث بالغربية، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

 

كان اللواء أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من ضباط مباحث التموين بضبط  الجرار الزراعى رقم 7463 مزود بفنطاس قياده "عوض. ع" (40 سنة) مقيم بقرية محلة حسن بمركز المحلة وبحوزته (3900) لتر بنزين مدعم وضبط السيارة رقم "3967 ع د ب" قيادة "محمد. ل"، (35 سنة) مقيم بقرية كفر ششتا، مركز زفتى حال مروره أمام نقطة مرور الرجدية بدائرة قسم ثان طنطا محملة بـ (59) جوال كسب بزر كتان غير صالحة للاستهلاك.

 

وتم ضبط "محمد. ع. م" (51 سنة) صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بقرية سند بسط مركز زفتى  وبحوزته (18872) عبوة فلفل أسمر – حبهان – بن مطحون و(1) جوال فلفل أسمر زنه الجوال 25 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك.

 

وتمكنت الحملة من ضبط أحمد. م (42 سنة) صاحب مصنع للمنتجات الطبية (قطن وشاش طبى) بدائرة قسم ثالث وبحوزته (1000) كيس قطن طبى و(720) رباط شاش طبى و(360) رباط ضاغط غير مطابقة للمواصفات وضبط أحمد. م (28 سنة) صاحب سرجة زيوت بقرية الدواخليه مركز المحلة وبحوزته (300) زجاجة زيت جرجير سعة الزجاجة 300 جرام و(180) زجاجه زيت جرجير سعة الزجاجة 300 جرام  و(45) زجاجة زيت نعناع سعة الزجاجه لتر غير صالحة للاستخدام. تمن إخطار اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بما أسفرت عنه الحملة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وحررت المحاضر، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق.

 


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مصر 365

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