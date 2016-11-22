ضبط 7 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

تمكنت ضباط مباحث المرور بالغربية من ضبط 7 سائقين أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك خلال حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الصحة على الطرق السريعة لفحص السائقين وضبط متعاطى المخدرات.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير إدارة المرور بالغربية يفيد بتمكن مباحث الإدارة من خلال حملة مرورية من فحص 10 من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية (7) حالات وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية، تم ضبط المتهمين، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.