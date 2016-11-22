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بالصور..شوارع غينيا الاستوائية تتزين بأعلام مصر استعدادا لاستقبال السيسى

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بالصور..شوارع غينيا الاستوائية تتزين بأعلام مصر استعدادا لاستقبال السيسى بالصور..شوارع غينيا الاستوائية تتزين بأعلام مصر استعدادا لاستقبال السيسى

>كتب أحمد حسن

حصل "اليوم السابع" على صور لشوارع غينيا الاستوائية التى تستعد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تزينت الشوارع الأعلام المصرية وخاصة المنطقة المحيطة بالسفارة المصرية.

وفى الوقت نفسه، استعدت شركة المقاولون العرب، لزيارة الرئيس السيسى،  للسفارة المصرية بغينيا من خلال وضع صور الرئيس السيسى أعلى مبنى السفارة، ومبنى فرع شركة المقاولون العرب.

كان  رئيس دولة غينيا الاستوائية، أوبيانج نجيما،  قد أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركة المقاولون العرب، وجودة أعمالها داخل بلاده من خلال مشاركتها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الشاملة وطالبه بزيادة حجم أعمالها هناك.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب تعمل في غينيا الاستوائية منذ عام 2003 ويبلغ حجم أعمالها الحالي  ويتنوع عملها داخل السوق الغينية ما بين مشاريع طرق ومشاريع إنشائية متنوعة ويلقى آداؤها هناك كل التقدير، وحصلت الشركة على وسامين من الرئيس الغيني أحدهما عام 2008، والثاني عام 2012 نظير تميزها وجودة أعمالها والتزامها بالبرامج الزمنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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