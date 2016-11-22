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«مطبعجي على قديمه»: «الحال واقف.. ولو قفلت يوم هتنسي»

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مطبعة صفوت حسن

مطبعة صفوت حسن

يجلس «صفوت حسن»، أمام محل الطباعة، الذي يمتلكه منذ 25 عامًا بشارع «ترعة الزمر» بمنطقة المنيب، على أمل قدوم زبائن، يمر الوقت ثقيلاً عليه، أحيانًا يمر اليوم دون أن تطأ قدم زبون واحد باب المحل، لكن الرجل الذي تجاوز الخمسين من عمره لا يبرح مكانه: «لازم أنزل الشغل حتى لو مفيش، لو قفلت المحل هتنسي».

تحدث الحاج «صفوت» عن حالة الكساد التي شهدتها سوق الطباعة خلال الفترة الماضية، قائلا: «آخر 5 شهور ورق الطباعة بدأت تزيد، وبعدين زادت مرة واحدة ووصلت للضعف تقريبًا، الزبون بيدخل يسألني عن سعر طباعة الورقة، وبيتفاجأ بالرقم اللي بقولهوله، فبيعمل حاجة من الاتنين، يا بيمشي ومبشفوش تاني، يا إما بياخد كمية بسيطة جداً..

وأضاف: “أتذكر آخر مرة دخلي زبون قالي عاوز 100 دفتر لمحله، ولما عرف السعر، خد 4 دفاتر بس».

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يراود عم صفوت بين الحين والآخر حلم توسيع عمله وطباعة الكتب والمجلدات الكبيرة بدلا من  «الفواتير»، «دفاتر المحلات»، «الكتب الصغيرة»، فقط، لكنه سرعان ما يصطدم بغلاء معدات الطباعة من ورق وأحبار، يقول مستسلمًا لحاله: «المحل الصغير بيطبع حاجات صغيرة».

«تجليد الكتب» حيلة لجأ إليها الرجل الخمسيني كمصدر للرزق، تعينه بجانب مهنة الطباعة المتعثرة على تدبير نفقات أسرته المكونة من 5 أفراد: «بدأت أجلد الكتب لطلبة المدارس، بيجولي من الشوارع اللي حواليا عشان يحافظوا على كتبهم لأنها بتتقطع، باخد في تجليد الكتاب الواحد 2 جنيه ونص، في وسط البلد بيجلدوا الكتاب بـ5 جنيه، بس أنا براعي ظروف أهالي الطلبة، وكمان عشان إحنا في منطقة شعبية، لو عليت السعر، هيقولوا بلاها تجليد من أساسه كفاية مصاريف المدارس اللي تقطم الوسط».

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يعمل «صفوت» بنفس المعدات التي اشتراها قبل 25 عامًا، لم يفكر في استبدالها بالأحدث ومواكبة السوق، لضيق ذات اليد، ولقناعات آخرى لديه: «المكن كويس الحمد لله وشغال، وخلاص أنا اتعودت عليه وبقى بينا عشرة، ده عمره أكبر من عمر ولادي، وبعدين من فات قديمه تاه»، وتوفيراً لنفقات محله الصغير الذي يجلب له بالكاد قوت يومه، تعلم منذ سنوات تصليح آلات ومعدات الطباعة الخاصة به.

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