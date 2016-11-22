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بدء محاكمة 30 متهمًا بخلية «أوسيم» الإرهابية

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بدء محاكمة 30 متهمًا بخلية «أوسيم» الإرهابية بدء محاكمة 30 متهمًا بخلية «أوسيم» الإرهابية

أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة بـ “خلية أوسيم”.

واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون، وللاعتداء على الممتكلات العامة و الخاصة، و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخالفة القانون، ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت النيابة المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي.

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