طارق أبو السعود: رامى رضوان ينضم إلى فريق 9090

كتبت- إنجي لطفي

أعلن الإذاعي طارق أبو السعود، المدير التنفيذى لراديو 9090، عن انتهاء الراديو من وضع الخريطة البرامجية الجديدة للعام 2017، حيث تحمل العديد من المفاجأة، من حيث المضمون والشكل وهو ماتعود عليه الجمهور.

وأشار أبو السعود، إلى أن هناك تطور دائم ومستمر داخل الإذاعة، حيث نسعى إلى التجديد بالشكل الذى يرضى أذواق جميع المستمعين.

وأكد أبو السعود، أنه تم التعاقد مع الإعلامى “رامى رضوان”، لينضم إلى فريق عمل الإذاعة، حيث سيقوم بتقديم برنامج جديد بداية عام 2017، وتم التعاقد أيضًا مع كل من الإعلامى حسام عصام، والإعلامية مروه صبرى، لتقديم برنامج مشترك، كما سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الخريطة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.