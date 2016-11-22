اليوم.. نظر تجديد حبس صاحب شركة سياحة وأعوانه استولوا على أموال حجاج بالغربية

الغربية – عادل ضرة

ينظر قاضى معارضات محكمة طنطا فى محافظة الغربية تجديد حبس صاحب شركة سياحة وشقيقه وموظف بوزارة السياحة اشتركوا مع متهمين هاربين بالاستيلاء على مبلغ مايقرب من 6.5 مليون جنيه من مواطنين بعد جمع 256 جواز سفر بحجة استخراج تأشيرات حج وتوظيف ولم يلتزموا بوعودهم ولم يقوموا برد المبالغ لأصحابها.

كانت شرطة السياحة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدى عوض قد تمكنت من ضبط المتهم ويدعى زين.س.ع صاحب شركة سياحة بطنطا وشقيقه "عزت" ومتهم ثالث بوزارة السياحة لإيهامهم و2 آخرين المواطنين بقدرتهم على استخراج تأشيرات سفر وتأشيرات حج وتوظيف وجمعوا 6,5 مليون جنيه و256 جواز سفر لاستخراج التأشيرات ولم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكن المواطنون من تأدية فريضة الحج لعام 1437 هجرية الأمر الذى دفع الضحايا لتقديم البلاغات ضدهم لاسترداد أموالهم بعد أن طالبوهم بصفة ودية رد المبالغ ولكنهم لم يستجيبوا.

تم تحرير المحضر 12762 إدارى قسم أول طنطا لسنة 2016 وبعرضهما على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامة التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة للمتهمين تهم النصب والتزوير فى التأشيرات وجوازات السفر والنصب على المواطنين لإيهامهم بالتوظيف وقررت حبسهم 4 أيام وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15يوما وتم عرضهم اليوم الثلاثاء على قاضى المعارضات لنظر تجديد حبسهم.