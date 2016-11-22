خيرت الشاطر يخلع البدلة الحمراء بعد 520 يوما من حكم إعدامه بقضية التخابر

كتب أحمد متولى

قالت مصادر قانونية، إن حكم النقض الصادر بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادت الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، يعنى خلع خيرت الشاطر لـ"البدلة الحمراء" بعد إلغاء عقوبة إعدامه.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، يرتدى "البدلة الحمراء" منذ 520 يوما عقب صدور حكم إعدامه من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى.

وأضافت أن الموقف القانونى لخيرت الشاطر، لا يتضمن أى أحكام أخرى بإعدامه، ويعاد محاكمته حاليا على ذمة قضية أحداث مكتب الإرشاد، التى صدر فيها حكما بمعاقبته بالسجن المؤبد ثم ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة القضية للجنايات.

وقضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضد محمد مرسى و21 آخرين، من أصل 36 قياديا أحالتهم النيابة العامة للجنايات فى القضية.