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سرقة 5 ملايين يورو على الأقل من قطريتين تعرضتا لسطو على طريق قرب باريس

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سرقة 5 ملايين يورو على الأقل من قطريتين تعرضتا لسطو على طريق قرب باريس سرقة 5 ملايين يورو على الأقل من قطريتين تعرضتا لسطو على طريق قرب باريس

>باريس(أ ف ب)

أعلنت مصادر فى الشرطة الفرنسية أن قطريتين كانتا قد وصلتا إلى مطار لوبورجيه فى شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدى إلى العاصمة مساء الاثنين موضحة أن المهاجمين استولوا على أشياء "بقيمة خمسة ملايين دولار على الأقل ".

وأجبر رجلان ملثمان سيارة البنتلى التى كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف. وبعد أن قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين الستينيتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على "كل ما كان موجودا فى السيارة من مجوهرات وملابس وأمتعة  تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار على الأقل ". 


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