ضبط 57 طن دقيق مدعم و44 قضية تموينية خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، أن حملة اليوم الواحد التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة تمكنت من ضبط 57 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء و44 قضية تموينية متنوعة خلال حملات اليوم الواحد بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والامن الصناعى بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتمكنت من ضبط 44 قضية تموينية متنوعة تمثلت فى ضبط 100 اسطوانة بوتاجاز و47 سلعة غذائية منتهية الصلاحية و352 علبة سجاير مختلفة الأنواع و443 قطعة ألعاب نارية مختلفة الانواع بمراكز صدفا والساحل وأبوتيج وديروط.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وأسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع وأعترفوا بصحتها ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 والقرار رقم 281 لسنة 1984 والقانون رقم 163 لسنة 1980 وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، ذكر البيان، أن إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أكد أنه تم عقد 493 ندوة إرشادية للمزارعين بنطاق محافظة أسيوط خلال الـ 6 أشهر الماضية إستفاد خلالها 10 الاف و638 مزارع وبحضور 1696 مرشد زراعى.

وأضاف ابراهيم سرور أنه تم عقد 3 ندوات تنمية ريفية بالمراكز الإرشادية بقريتى "الوسطى ،عرب مطير" بمركز الفتح وقرية موشا التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى عقد ندوتين تنمية ريفية بالمراكز الإرشادية بقرية نزة قرار بمركز منفلوط وجمعية رفاعة الطهطاوى بمركز أبنوب.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى إختيار وزراعة 32 حقل إوشادى ذرة شامى بالمحافظة و86 حقل إرشادى للذرة الرفيعة و88 حقل إرشادى لفول الصويا و86 حقل إرشادى لعباد الشمس وتنفيذ أيام حقب إرشادية للمحاصيل الزيتية وتنفيذ يوم حقل إرشادى واحد لمحصول الذرة الشامية.