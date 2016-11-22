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إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

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إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

>القليوبية - حسن عفيفى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومجلس مدينة القناطر الخيرية، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية برئاسة عبد الحكيم القاضى رئيس المدينة أسفرت الحملة عن إزالة 18 حالة بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس بمساحة 2875 متر مربع، وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة.

كما تم رفع الباعه الجائلين ورفع البلدورات المتواجدة بالشوارع والفترينات والتنبيه على اصحاب المحلات باحترام حرم الطريق العام.

وقال طه رشدى رئيس المدينة، انه قد تم إزالة جميع الأكشاك والأرصفة المخالفة ونقل العربيات التى تحمل البضائع إلى الأماكن المخصصة لها مضيفا أنه سوف يتم التصدى لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع للبلطجة وسطوة البيع والشراء الغير مشروع والعمل على تحقيق السيولة المرورية وتوفير الراحة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.


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