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ضبط عاملين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وسكر بالجيزة

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ضبط عاملين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وسكر بالجيزة ضبط عاملين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وسكر بالجيزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاملين لاتهامهما بتخزين كميات من السكر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات للنقب عبد الرحمن الصيرفى معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد قيام"صبرى.ن" 27 سنة عامل بتخزين كميات من السكر بمخزن بمنطقة بشتيل، وبضبطه تم العثور بحوزته على 1700 كيلو سكر وماكينة تغليف، وبمواجهته اعترف بتجميعه السكر وإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عامل بحوزته بندقيتين آليتين و35 طلقة بأوسيم، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

 

فى البداية، وردت معلومات للرائد أمثل حراحش رئيس مباحث أوسيم تفيد حيازة "أسامة.ا" 40 سنة عامل لأسلحة نارية غير مرخصة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته بندقيتين آليتين و35 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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