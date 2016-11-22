أسوان يعلن المدرب الجديد خلال ساعات وحازم عبد الله يقود المران رغم الاستقالة

كتب فتحى الشافعى

يُعلن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، عن مدربه الجديد خلال الساعات المقبلة، بعدما اقترب النادى من التعاقد مع أحد المدربين لخلافة عماد النحاس الذى تقدم باستقالته منذ أيام من تدريب الفريق.

ويحتل أسوان حالياً المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط وخسر من المقاصة أمس (1_3) فى الجولة العاشرة للدورى.

وقال الدكتور حسن عبد القادر، إن المجلس اتفق مع أحد المدربين الذين يملكون خبرة التدريب فى الدورى الممتاز، نافياً أن يكون هذا المدرب هو أحمد الكأس نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، موضحاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجهاز الجديد سيقود الفريق بنسبة كبيرة فى مباراة سموحة السبت المقبل بالجولة الـ11 للدورى.

وعن مصير حازم عبد الله المدرب العام للفريق الذى تولّى تدريب الفريق مؤقتاً بعد استقالة النحاس، قال رئيس النادى إن عبد الله سيقود مران اليوم بعدما اعتذر للمجلس عن التصريحات التى أدلى بها أمس عقب الخسارة من المقاصة وأعلن خلالها استقالته.