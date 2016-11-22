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إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

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إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، إلغاء 7 رحلات دولية، لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابه.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن السلطات تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلتها رقم 106، المتجهة إلي ينبع، ورحلة رقم 825 المتجهة إلي العين، ورحلة رقم 905 المتجهة إلي جدة، فضلًا عن إلغاء رحلتي شركة “آير كايرو” رقم 443، والمتجهة إلي الهفوف، ورحلة رقم 441 والمتجهة إلي جدة.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة الخطوط الجوية ، بإلغاء رحلتها رقم 300 والمتجهة إلي جدة، بالإضافة إلي وصول إخطار آخر بإلغاء رحلة الخطوط العراقية رقم 146، والمتجهة إلي أربيل، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى.

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