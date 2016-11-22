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داليا مصطفى: تلقيت ردود أفعال سخيفة على دوري بـ«الكبريت الأحمر»

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داليا مصطفى: تلقيت ردود أفعال سخيفة على دوري بـ«الكبريت الأحمر» داليا مصطفى: تلقيت ردود أفعال سخيفة على دوري بـ«الكبريت الأحمر»

الفنانة داليا مصطفى

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تلقت الكثير من ردود الأفعال وصفت بعضها بالسخيفة والأخرى بالجيدة على دورها بمسلسل “الكبريت الأحمر”.

وأوضحت مصطفى، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن دورها بالمسلسل الذى جسدت فيه دور فتاة من الطبقة الارستقراطية كان بمثابة إضافة لها وغير نادمة عليه، في الوقت الذى استعجب الكثير من أصدقائها والجمهور بعد أدائها العديد من مشاهد الإغراء بالمسلسل موضحة أن سيناريو المسلسل ودورها فيه هو الذى استدعى أداء مثل هذه المشاهد .

وعن أعمالها المقبلة، قالت إنها تقرأ حاليا سيناريو لمسلسل جديد، وتحضر لاحقا للجزء الثاني من مسلسل “الكبريت الأحمر”، لافتة إلى أنه سيتم تكريمها مساء يوم 10 ديسمبر القادم بمهرجان “كايرو وينتر فاشون شو” عن دورها بالمسلسل .

أ ش أ

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