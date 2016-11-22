٢٥ ديسمبر.. أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حبسهم

مراسل «ONA»:

حددت نيابة وسط القاهرة برئاسه المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة، قد قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل من “نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم”، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.

يذكر أن نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.