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طارق لطفي يبدأ تصوير «بين علمين» منتصف ديسمبر

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طارق لطفي يبدأ تصوير «بين علمين» منتصف ديسمبر طارق لطفي يبدأ تصوير «بين علمين» منتصف ديسمبر

الفنان طارق لطفي

يبدأ الفنان طارق لطفي تصوير دوره في مسلسله الجديد “بين علمين” الذى يخوض به سباق رمضان المقبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وقال لطفي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه يتدرب بشكل مكثف في إحدى صالات كمال الأجسام للتجهيز للدور، بالإضافة إلى عقد جلسات عمل مع المخرج أحمد مدحت لاختيار باقي النجوم المشاركين وتحديد أماكن التصوير.

وأضاف أن مؤلف العمل أيمن مدحت سوف ينتهي من كتابة الحلقات بشكل نهائي بداية شهر ديسمبر المقبل بعد انتهائه من كتابة 90% من عدد الحلقات .

ويعد المسلسل ثاني تعاون بين طارق لطفي والمخرج أحمد مدحت بعد مسلسل “شهادة ميلاد”الذي خاض به سباق رمضان الماضي، حيث رصد قصة ضابط شرطة يتعرض لكثير من المشاكل من خلال كشف تورط أحد القيادات بوزارة الداخلية وارتكابه أعمالا ضد القانون، ويتم تعيينه وزيرا للداخلية.

أ ش أ

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