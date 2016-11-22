تأجيل محاكمة «العادلي» وآخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 13 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة ١٣ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإحضار اللوائين حسن الألفي، وجهاد يوسف، فضلًا عن المستشار جودت الملط، بناءً على طلب دفاع المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقررت المحكمة، إلزام المتهمين بعدم مبارحة مسكنهم، وسريان منعهم من السفر، فضلًا عن التحفظ على أموالهم وزوجاتهم.

كان قاضي التحقيق، أحال – أغسطس قبل الماضي – وزير الداخلية الأسبق حبيب والعادلي، و12 مسئولًا آخرين بالوزارة، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلى منصب وزير الداخلية.

وكشفت التحقيقات، أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.