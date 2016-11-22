أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة «العادلي» وآخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 13 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة «العادلي» وآخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 13 ديسمبر تأجيل محاكمة «العادلي» وآخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 13 ديسمبر

حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة ١٣ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإحضار اللوائين حسن الألفي، وجهاد يوسف، فضلًا عن المستشار جودت الملط، بناءً  على طلب دفاع المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقررت المحكمة، إلزام المتهمين بعدم مبارحة مسكنهم، وسريان منعهم من السفر، فضلًا عن التحفظ على أموالهم وزوجاتهم.

كان قاضي التحقيق، أحال – أغسطس قبل الماضي – وزير الداخلية الأسبق حبيب والعادلي، و12 مسئولًا آخرين بالوزارة، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلى منصب وزير الداخلية.

وكشفت التحقيقات، أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا