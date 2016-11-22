«السيسى»: شعبنا يثمن قوة مواقف البرتغال تجاه التطورات التي شهدتها مصر

(أ.ش.أ)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصري يثمن بقوة مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات العميقة التي شهدتها الساحة السياسية في مصر، على مدى السنوات القليلة الماضية، ووقوفها بجانب إرادة الشعب المصري في بناء دولته الديمقراطية المدنية الحديثة، وكذلك دور البرتغال في توضيح الصورة الحقيقية للتطورات في مصر لشركائها الأوروبيين، وتأكيد أهمية دعم مصر بقوة في هذا المرحلة التاريخية، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار القارة الأوروبية.

جاء ذلك خلال مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس البرتغالى، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، على شرف الرئيس السيسى في قصر أجودا في لشبونة، وقد حضر المأدبة أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة المنتخب، إلي جانب العديد من السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة البرتغالية.

وألقي الرئيس البرتغالي كلمة رحب فيها بزيارة الدولة الحالية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى لشبونة، مشيرًا إلى أن العالم قد تغير كثيرًا منذ آخر زيارة قام بها رئيس مصري إلى البرتغال في عام 1992، وهو ما يتطلب عمل الجانبين المصري والبرتغالي على تعزيز العلاقات الثنائية من جديد وإعطائها الزخم اللازم.

وأشار ريبيلو إلى خصوصية العلاقات التى تربط بين البرتغال والشعوب العربية، بالنظر إلى القرب الجغرافي، وهو ما يجعل العالم العربي يشكل جزءًا من تاريخ وثقافة ولغة البرتغال، مؤكدًا على محورية دور مصر فى الشرق الأوسط، وتأثير أمنها واستقرارها بشكل مباشر على أمن واستقرار أوروبا، كما أشاد بالجهد الذي يبذله الرئيس السيسي، لتقديم صورة معتدلة للإسلام، وتعزيز الحوار بين الحضارات فضلًا عن دفع مسيرة السلام فى الشرق الأوسط.