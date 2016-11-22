الجيش التركي يستهدف 93 موقعًا لـ”داعش” شمالي سوريا

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، أن وحدات الجيش استهدفت 93 موقعًا لتنظيم “داعش” الإرهابي شمالي سوريا، ما أدى إلى تدمير مخابئ، ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة، وأسلحة وعربات تابعة للتنظيم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأركان اليوم الثلاثاء، حول عملية درع الفرات التي دخلت يومها الـ 91، وذكر أن مجموعات وحدة المهام الخاصة المشكلة من عناصر المعارضة السورية، واصلت أمس الإثنين استعداداتها لمحاصرة مدينة الباب بريف محافظة حلب، من الجهتين الشمالية والغربية.

ولفت البيان أن عنصرًا من المعارضة أصيب، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع عناصر التنظيم، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

وأشار البيان إلى عدم تنفيذ قوات التحالف الدولي ضد داعش أي طلعات جوية، في وقت واصلت فيه طائرات بلا طيار تركية أنشطتها في مراقبة المنطقة.

وتمكنت فصائل المعارضة من تحرير مساحة تقدر بقرابة ألفًا و800 كيلومتر مربع منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 أغسطس الماضي، بحسب البيان.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، عملية عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

وتهدف العملية إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.