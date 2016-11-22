«الديب» يطلب شهادة «حسن الألفي» في اتهام «العادلى» بالاستيلاء على أموال الداخليه

طلب فريد الديب محامى حبيبى العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى محاكمتة و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، سماع شهاد اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق كشاهد نفى، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤن المالية، أثناء تولى العادلى الوزارة، وتنازل باقى دفاع المتهمين عن سماع ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية التى أعدت التقرير، وسماع شهادة جودت الملط رئيس جهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، فيا طلبت النيابة الاطلاع على تقرير اللجنة.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.