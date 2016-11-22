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المعارضة التركية تؤيد منح أردوغان مزيدًا من الصلاحيات

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المعارضة التركية تؤيد منح أردوغان مزيدًا من الصلاحيات المعارضة التركية تؤيد منح أردوغان مزيدًا من الصلاحيات

الرئيس اردوغان

قال زعيم المعارضة القومية التركية، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يرى أن التعديلات التى يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور منطقية فى مؤشر على تأييد التعديلات التي ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.

وخلال اجتماع أسبوعي لمجموعة برلمانية قال دولت بهجلي أن هناك أيضا عدة نقاط فى المقترحات تتطلب التشاور بين الحزبين لكن من الممكن تجاوز ذلك.

وبموجب التعديلات التى يقترحها حزب العدالة والتنمية تتوسع صلاحيات الرئيس وهو ما يحقق تطلع أردوغان منذ فترة طويلة لإقامة نظام رئاسي، ويرجح طرح التعديلات فى استفتاء وتقول المعارضة القومية أنها لن تعارض ذلك.

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