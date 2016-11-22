بالأسماء..13إخوانيا يواجهون الإعدام بـ"التخابر الكبرى"لم يشملهم حكم النقض

كتب ـ أحمد متولى

قالت مصادر قضائية بمحكمة النقض، إن حكم اليوم الصادر بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان، القاضى بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، بحق المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، لم يتضمن 13 قياديا هاربين يواجهون عقوبة الإعدام أيضا.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – أن حكم النقض سارى على 22 قياديا فى مقدمتهم محمد مرسى، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى ومستشارى رئيس الجمهورية السابقين، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بالدكتور فريد إسماعيل نظرا لوفاته.

وأشارت المصادر، إلى أن الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أصدرت حكما بالإعدام غيابيا ضد 13 قياديا هاربين فى مقدمتهم محمود عزت، لم يشملهم حكم النقض الصادر اليوم، وهم كل من:

السيد محمود عزت إبراهيم عيسى.

متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى.

عمار أحمد محمد أحمد فايد.

أحمد رجب رجب سليمان.

الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

سندس عاصم سيد شلبى.

أبو بكر حمدى كمال.

أحمد محمد محمد الحكيم.

رضا فهمى محمد خليل.

محمد أسامة محمد العقيد.

حسين محمد محمود القزاز.

عماد الدين على عطوة.

إبراهيم فاروق محمد الزيات.

وقضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضد محمد مرسى و21 آخرين، من أصل 36 قياديا أحالتهم النيابة العامة للجنايات فى القضية.