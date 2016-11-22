السيسي يبحث تعزيز الاستثمارات مع عدد من رجال الأعمال البرتغاليين

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، داخل مقر إقامته في لشبونة بالبرتغال، مع عدد من رجال الأعمال البرتغاليين المعنيين بمجالات الطاقة المتجددة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرة البرتغال في تلك المجالات.

كما يتضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية للعاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، استعراض اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التجمعات، ومنها الميركسور بأمريكا الجنوبية، فضلًا عن الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير وتحديث الصناعة وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة والقرى الذكية، وإمكان استفادة الشركات البرتغالية من موقع مصر الاستراتيجي، ولا سيما منطقة قناة السويس، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق في العالم العربي وأفريقيا.

ومن المقرر أن يزور السيسي عقب لقائه مع رجال الأعمال الأكاديمية العسكرية العليا البرتغالية، حيث سيلقى محاضرة بها تتناول الأمن والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، يعقبها زيارة إلى مبنى البرلمان البرتغالي للقاء رئيس البرلمان ورئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البرتغالي، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البرتغالية.