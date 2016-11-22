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السفير الفرنسي: ٢٥٠ مليون دولار استثمارات فرنسية في مصر خلال عام

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السفير الفرنسي: ٢٥٠ مليون دولار استثمارات فرنسية في مصر خلال عام السفير الفرنسي: ٢٥٠ مليون دولار استثمارات فرنسية في مصر خلال عام

السفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران

أكد أندريه باران، السفير الفرنسى بالقاهرة، أن بلاده ضخت استثمارات بـ٢٥٠ مليون دولار خلال عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ، وهو مايعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية.

وأوضح باران، خلال كلمته على هامش مؤتمر الاستثمار الفرنسي في الذي تنظمه جريدة (الأهرام إبدو) بالتعاون مع السفارة الفرنسية وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، الثلاثاء، أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر تعد مؤشرا هاما لنجاح الاقتصاد المصري،  لافتا إلى وجود ١٦٠ مستثمرا فرنسيا فى مصر.

وأشار السفير الفرنسي لدى القاهرة إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها المصرية إيجابية وفى صالح المستثمر الأجنبى.

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