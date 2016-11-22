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محمد بن راشد يدشن منتزه «واحة العقول»

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محمد بن راشد يدشن منتزه «واحة العقول» محمد بن راشد يدشن منتزه «واحة العقول»

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم منتزه جامعة الامارات للعلوم والابتكار "واحة العقول" في مقر الجامعة بمدينة العين وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى للجامعة وسعادة الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير الجامعة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من القيادات التعليمية والتربوية في الدولة .

وقد أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمنتزه الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم كمنصة للمراكز البحثية في الدولة وحاضنة للاختراعات الطلابية في جامعات وكليات ومعاهد الدولة لعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم من خلال المنتزه .

وتفقد سموه المشاريع المعروضة لطلبة جامعة الامارات وجامعة خليفة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي التي تعرض في المنتزه بمناسبة اسبوع الامارات للابتكار .

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