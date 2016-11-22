أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016

Google+ Print
5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله

يستضيف اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016، فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك بقيادة محمد صلاح، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة فى الثامنة من مساء اليوم وسيتم نقلها عبر قنوات “on sport” والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

آخر 10 مواجهات بين الزمالك والإسماعيلي

حقق الزمالك فى آخر 10 مواجهات مع الإسماعيلي الانتصار فى 4 مباريات وخسر 4 لقاءات بينما تعادل الفريقان فى مباراتين.

مركز الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 13 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، حسنى فتحي ومحمود حمدي وأحمد دويدار ومحمد ناصف في خط الدفاع، محمود عبد العاطي دونجا وطارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا فى خط الوسط، أيمن حفني وستانلي فى خط الهجوم".

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

بينما يأتي التشكيل المتوقع أن يلعب به الإسماعيلى يتكون من:"محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد أبو المجد بوشا وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة في الدفاع ومحمد فتحى وحسنى عبد ربه وتوريك جبرين وعمر الوحش في الوسط وإبراهيم حسن وشكرى نجيب في الهجوم".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365