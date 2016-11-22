5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يستضيف اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2016، فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك بقيادة محمد صلاح، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة فى الثامنة من مساء اليوم وسيتم نقلها عبر قنوات “on sport” والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

آخر 10 مواجهات بين الزمالك والإسماعيلي

حقق الزمالك فى آخر 10 مواجهات مع الإسماعيلي الانتصار فى 4 مباريات وخسر 4 لقاءات بينما تعادل الفريقان فى مباراتين.

مركز الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 13 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، حسنى فتحي ومحمود حمدي وأحمد دويدار ومحمد ناصف في خط الدفاع، محمود عبد العاطي دونجا وطارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا فى خط الوسط، أيمن حفني وستانلي فى خط الهجوم".

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

بينما يأتي التشكيل المتوقع أن يلعب به الإسماعيلى يتكون من:"محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد أبو المجد بوشا وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة في الدفاع ومحمد فتحى وحسنى عبد ربه وتوريك جبرين وعمر الوحش في الوسط وإبراهيم حسن وشكرى نجيب في الهجوم".