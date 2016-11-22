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مغادرة 1000راكب لميناء سفاجا وتداول 276 شاحنة

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مغادرة 1000راكب لميناء سفاجا وتداول 276 شاحنة مغادرة 1000راكب لميناء سفاجا وتداول 276 شاحنة

ميناء_ أرشيفية

 

صرح المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ملاك يوسف، أن ميناء سفاجا، يستعد اليوم، لاستقبال العبارة مسرة، وعلى متنها 217 راكب، و 3 سيارة، و السفينة الحرية 2، وعلى متنها 43 شاحنة، كما تغادر العبارة أمانة، و على متنها 343 راكب، و34 سيارة، و21 شاحنة، و السفينة “بوسيدون إكسبريس” و على متنها 67 شاحنة، و69 راكب و سيارة واحدة.

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة الرياض، و على متنها 185 راكب، و4 سيارات، و5 شاحنات، و السفينة الحرية، وعلى متنها 18 شاحنة، والسفينة “بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنها 64 راكب، و56 شاحنة، و مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 579 راكب، و39 سيارة، و10 شاحنات، والسفينة “نما إكسبريس” وعلى متنها 56 شاحنة و10 ركاب.

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