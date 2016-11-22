ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ومؤشرها يصعد 1.2% في بداية التعاملات

أرشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.2% إلى مستوى 11686 نقطة في بداية التعاملات .

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.2%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 1%..

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى البيع.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، أغلق – في نهاية تعاملات أمس الإثنين – على ارتفاع بنسبة 2.36%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أبريل 2008.

وتشهد البورصة ارتفاعات قوية منذ قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر.