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وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التعاون مع أعضاء مجلس النواب

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وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التعاون مع أعضاء مجلس النواب وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التعاون مع أعضاء مجلس النواب

>كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حريصون على مد جسور التعاون مع أعضاء مجلس النواب وتوثيق الروابط القائمة بينهم وبين كافة قطاعات العمل الأمنى.

 واستعرض وزير الداخلية، خلال لقائه عدداً من نواب البرلمان بمكتبه،  مجمل التطورات الأمنية على الساحة الداخلية خاصةً فيما يتصل بالنجاحات التى حققتها الوزارة فى مجال مواجهة خطر الإرهاب وكافة صور وأشكال الجريمة.

و طرح  وزير الداخلية، محاور الاستراتيجية الأمنية التى تنحاز بالكامل للمواطن وتعمل على حفظ أمنه وحماية ممتلكاته فى إطار الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وجاء استقبال وزير الداخلية للنواب، فى إطار اللقاءات البناءة لتكريس أطر الحوار بين والبرلمان ومناقشة بعض القضايا ذات الإهتمام المشترك وتعزيز مسارات التفاهم حول ما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات للقطاع الجماهيرى .

بدورهم، أعرب النواب عن تقديرهم  للدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأوضاع الداخلية، وتفعيل التواصل الإيجابى مع أعضاء البرلمان لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات ومخاطر.


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