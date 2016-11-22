"مصر للطيران" تعلن عن نظام لتقسيط التذاكر بالتعاون مع البنك الأهلى

كتب أحمد حمادة

قال الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه فى إطار حرص شركة مصر للطيران على تقديم أفضل العروض والخدمات المتميزة لعملائها بما يلبى كافة رغباتهم ويناسب الشرائح المختلفة من العملاء، أطلقت مصر للطيران خدمة جديدة لجمهورها بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن السفر لأى وجهة من وجهات مصر للطيران التى تصل إلى 70 نقطة فيما يقرب من 60 دولة حول العالم، ودفع قيمة التذاكر بالتقسيط على 6 أو 12 شهر بأقل فائدة وذلك من خلال بطاقات ائتمان البنك الأهلى المصرى، عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة داخل وخارج مصر.

وأضاف عزت أن الشراكة مع البنك الأهلى المصرى هى خطوة هامة لعملاء الصرحين، مصر للطيران كشركة وطنية والبنك الأهلى الذى يمثل أحد أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، فكلا الصرحين لهما تاريخ عريق سواء فى خدمة الوطن اقتصادًيا أو فى تلبية رغبات عملائهما من كافة الشرائح.

وأشار إلى أن اختيار توقيت إطلاق هذه الخدمة بالتعاون بين الطرفين، يسهم بالتأكيد فى تنشيط حركة السياحة خاصة مع بدء فترة الإجازات وأعياد الكريسماس ورأس السنة.