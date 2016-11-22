وصول 670 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا، استقبل صباح اليوم، السفينة السياحية Seven seas voyager، وعلى متنها 670 سائحًا من جنسيات مختلفة، و 449 طاقمها، وهى بطول 206.5 متر، و عرض 28.8 متر، و غاطس 7.1 متر، وجنسيتها بهامس، قادمة من ميناء العقبة وذلك لزيارة مناطق الأقصر وأسوان.

وأكد يوسف، خلال بيان صادر عنه، الثلاثاء، أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة، واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة، لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة مع زيادة السفن السياحية لميناء سفاجا، بعد أن أصبحت الميناء محطة ترانزيت على الخط الملاحى العقبة، خاصة بعد انتهاء أعمال التطوير بالميناء، وزيادة مساحتها وإقامة صالات جديدة للوصول والسفر، مما ساهم فى جذب الخط الملاحى للميناء.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء، وكافة الجهات العاملة به، بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات، وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء، والتأكيد على التوكيلات و الشركات السياحية لتوفير “باصات” مكيفة لاصطحاب السائحين.

وشهدت موانى البحر الاحمر، خلال الشهر الماضى، وصول وسفر 14 ألف و196 سائحًا من جنسيات مختلفة، بنسبة زيادة 61 %، عن نفس الفترة المثيلة للعام الماضى .