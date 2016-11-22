بالفيديو.. «الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار على كافة الأنحاء بدءًا من الغد

حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، المواطنين من سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة بدءًا من غد الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنها ستكون شديدة على السواحل الشمالية الغربية .

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنماج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة “الأولى المصرية”، الثلاثاء، إن هناك تغيرات جوية تشهدها البلاد خلال النصف الأخير من فصل الخريف، موضحا أن هناك ارتفاعات ما بين درجة إلى اثنين، ثم انخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة العظمى، أما الصغرى فتشهد انخفاض دائم.

كما حذر رئيس هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وذلك لارتفاع نسب الرطوبة، مطالبا المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الليل.