أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. «الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار على كافة الأنحاء بدءًا من الغد

Google+ Print
بالفيديو.. «الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار على كافة الأنحاء بدءًا من الغد بالفيديو.. «الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار على كافة الأنحاء بدءًا من الغد

أمطار أرشيفية

حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، المواطنين من سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة بدءًا من غد الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنها ستكون شديدة على السواحل الشمالية الغربية .

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنماج “صباح الخير يا ”، المذاع على قناة “الأولى المصرية”، الثلاثاء، إن هناك تغيرات جوية تشهدها البلاد خلال النصف الأخير من فصل الخريف، موضحا أن هناك ارتفاعات ما بين درجة إلى اثنين، ثم انخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة العظمى، أما الصغرى فتشهد انخفاض دائم.

كما حذر رئيس هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وذلك لارتفاع نسب الرطوبة، مطالبا المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم