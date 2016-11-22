«مستقبل وطن» يسلم «لجنة العفو الرئاسي» كشف بأسماء المحبوسين

تسلم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، من أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، المهندس أحمد صبري، كشف باسماء الشباب المحبوسين الذين تم حصر بياناتهم من قبل أمانات الحزب بالمحافظات تنفيذًا لمبادرة الرئيس في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وأكد الخولي شكره وتقديره لقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن على المجهود المبذول في إطار التعاون مع لجنة العفو الرئاسي، ودعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف الخولي بأنه سيتوجه بقائمة حزب مستقبل وطن للجنة العفو الرئاسي، للبدأ فى عمليات فحص الحالات الواردة فيها من خلال اجتماع اللجنة المقرر فى السادسة من مساء اليوم.