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إلغاء أحكام المؤبد والإعدام لـ«مرسي» و21 آخرين في «التخابر الكبرى»

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إلغاء أحكام المؤبد والإعدام لـ«مرسي» و21 آخرين في «التخابر الكبرى» إلغاء أحكام المؤبد والإعدام لـ«مرسي» و21 آخرين في «التخابر الكبرى»

الرئيس الأسبق محمد مرسي – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قضت محكمة النقض، الثلاثاء، بقبول الطعن  المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و20 آخرين من قيادات الجماعة، وألغت أحكام المؤبد والإعدام الصادرة بحقهم فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصري، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية كل من مدحت بسيوني ومجدى عبدالحليم وعصام جمعة وإبراهيم عبدالله ويوسف عبدالصمد وعلى عبدالبديع ونادر جويلي وايهاب على وأيمن أبو علم  وسكرتارية سمير عبدالخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.

كانت محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة قد اصدرت حكمها فى القضية

وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان..وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد – بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.

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