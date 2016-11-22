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عزل 15 ألف فرد بالجيش والشرطة التركية لصلتهم بـ«انقلاب يوليو»

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عزل 15 ألف فرد بالجيش والشرطة التركية لصلتهم بـ«انقلاب يوليو» عزل 15 ألف فرد بالجيش والشرطة التركية لصلتهم بـ«انقلاب يوليو»

الرئيس التركي رجب طيب أدروغان

قال مرسوم رسمي، صادر الثلاثاء، إن تركيا عزلت قرابة 15 ألفا آخرين من الموظفين العموميين والعاملين بالجيش والشرطة وآخرين،  وأغلقت أكثر من 500 مؤسسة ووسيلة إعلام؛ بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وتم عزل نحو 1988 من أفراد القوات المسلحة التركية و7586 من الشرطة و403 من الحرس الأهلي وأكثر من 5000 من المؤسسات العمومية في حملة تم تنفيذها الثلاثاء 22 نوفمبر، ويتجاوز العدد الإجمالي لمن تم عزلهم منذ محاولة الانقلاب 110 آلاف.

وأعلن المرسوم أيضا إغلاق أكثر من 550 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع وسائل إعلام.

رويترز

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