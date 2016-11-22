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«مصر للطيران» تبيع تذاكرها بتقسيط حتى 12 شهرًا

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«مصر للطيران» تبيع تذاكرها بتقسيط حتى 12 شهرًا «مصر للطيران» تبيع تذاكرها بتقسيط حتى 12 شهرًا

للطيران

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه يمكن للركاب الآن السفر لأي من ٦٠ دولة تصل إليها الشركة حول العالم، ودفع قيمة التذاكر بالتقسيط على 6 أو 12 شهرًا بأقل فائدة، وذلك من خلال بطاقات إئتمان البنك الأهلي المصري، عبر مكاتب الشركة المنتشرة داخل وخارج مصر.

وأضاف عزت، أن الشراكة مع البنك الأهلى المصري هي خطوة هامة للركاب، وقال إن مصر للطيران كشركة وطنية والبنك الأهلى، والذى يمثل أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر، فكلا الصرحين لهما تاريخ عريق سواء في خدمة الوطن اقتصاديًا أو في تلبية الركاب من كافة الشرائح.

وأشار عزت، إلى أن اختيار توقيت إطلاق هذه الخدمة بالتعاون بين الطرفين، يسهم بالتأكيد في تنشيط حركة السياحة، خاصة مع بدء فترة الإجازات وأعياد الكريسماس ورأس السنة.

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