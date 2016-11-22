أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البحرية الأمريكية تنقذ 3 بحارة إيرانيين بمياه الخليج العربى

Google+ Print
البحرية الأمريكية تنقذ 3 بحارة إيرانيين بمياه الخليج العربى البحرية الأمريكية تنقذ 3 بحارة إيرانيين بمياه الخليج العربى

البحرية الأمريكية

 

(أ.ش.أ)

أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمرة تابعة لها ساعدت 3 بحارة إيرانيين في مياه الخليج العربي بعد أن تقطعت بهم سبل الإنقاذ.

وأوضحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان لها، اليوم، بحسب قناة سكاى نيوز، أن الحادث وقع في الـ18 من نوفمبر، عندما تلقت المدمرة “نيتز” تنبيها من حاملة الطائرات “أيزنهاور” بأن سفينة صيد صغيرة تواجه محنة في مياه الخليج.

وأشار البيان، إلى أن المدمرة سارعت إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمساعدة البحارة بعد تحديد مكانهم والتأكد أنهم على مايرام، موضحة أن الطاقة الموجود في بطارية المركب قد نفدت، ومنح الجنود الأمريكيون البحارة الإيرانيين بطارية جديدة تعمل المدمرة “نيتز” في مياه الخليج العربي ضمن عمليات الأمن البحري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا