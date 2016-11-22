البحرية الأمريكية تنقذ 3 بحارة إيرانيين بمياه الخليج العربى

(أ.ش.أ)

أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمرة تابعة لها ساعدت 3 بحارة إيرانيين في مياه الخليج العربي بعد أن تقطعت بهم سبل الإنقاذ.

وأوضحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان لها، اليوم، بحسب قناة سكاى نيوز، أن الحادث وقع في الـ18 من نوفمبر، عندما تلقت المدمرة “نيتز” تنبيها من حاملة الطائرات “أيزنهاور” بأن سفينة صيد صغيرة تواجه محنة في مياه الخليج.

وأشار البيان، إلى أن المدمرة سارعت إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمساعدة البحارة بعد تحديد مكانهم والتأكد أنهم على مايرام، موضحة أن الطاقة الموجود في بطارية المركب قد نفدت، ومنح الجنود الأمريكيون البحارة الإيرانيين بطارية جديدة تعمل المدمرة “نيتز” في مياه الخليج العربي ضمن عمليات الأمن البحري.