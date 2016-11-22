دعوى قضائية لإلزام الحكومة بإنشاء محكمة جزئية لحى المطرية

كتب حازم عادل

أقام حسام كارم وعلى أيوب المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام الحكومة بإتخاذ قرار بإنشاء محكمة جزئية لحى المطرية، التابع لمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية المستحدثة لتقريب القضاء من المتقاضين وفقاً للدستور.

واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بصفتهم .

وذكرت الدعوى أنه فى تاريخ 13 أغسطس 2015 صدر القرار بقانون رقم (93) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض إختصاصات المحاكم، وتم استحداث وإنشاء محكمة القاهرة الجديدة، التى تضم دوائر "المطرية، مدينة نصر، القاهرة الجديدة، المرج، السلام"، وحيث أن منطقة المطرية لم يكن لها يوماً مبنى مستقل كمحكمة جزئية، يضم بداخله كافة مكاتب إدارية ومقر للنيابة وقاعات جلسات وحتى الآن.