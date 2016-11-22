برنامج السيسى اليوم بلشبونة.. لقاء رجال الأعمال وزيارة البرلمان البرتغالى

لشبونة - محمد الجالى

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى البرتغال، التى بدأها الأحد، واستهل نشاطه الرسمى أمس الاثنين.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، لقاءً مهمًا جدًا مع عدد محدود من كبار رجال الأعمال البرتغاليين المعنيين بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل البحرى، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرة البرتغال فى تلك المجالات، وذلك بمقر إقامته فى العاصمة لشبونة.

وعقب لقائه مع رجال الأعمال، يزور الرئيس السيسى الأكاديمية العسكرية العليا البرتغالية، وهى شبيهة بأكاديمية ناصر العسكرية فى مصر، حيث سيلقى محاضرة بها تتناول الأمن والتعاون الدولى لمحاربة الإرهاب، يعقبها زيارة إلى مبنى البرلمان البرتغالى للقاء رئيس البرلمان ورئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البرتغالى ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - البرتغالية.

ويضم الوفد الرسمى المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته للبرتغال وزير الخارجية سامح شكرى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل.