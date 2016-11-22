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تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية للحصول على تصريح بعبور الأجواء

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تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية للحصول على تصريح بعبور الأجواء تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية للحصول على تصريح بعبور الأجواء

>كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية ، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى، بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن طائرة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية تأخرت لمدة تعدت الـ ٦ساعات للحصول على تصريح للعبور فى مناطق أمنية.

وأضافت المصادر، إنه كان من المقرر إقلاع الطائرة فى الـ 3 من صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيل إقلاعها إلى الثامنة للحصول على تصريح العبور.

 


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