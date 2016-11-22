"مشروعك" بدمياط يمول 399 مشروعًا بمبلغ 12 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

يتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، سير العمل فى مشروع وزارة التنمية المحلية "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة لخدمة أبناء المحافظة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين عن طريق نظام الشباك الواحد لتمويل المشروعات الصغيرة.

ويقدم فرع "مشروعك" بمركز ومدينة دمياط الدعم لـ 399 مشروعا بإجمالى مبلغ 12403 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف اللواء هشام كمال عثمان وإدارة نانسى هلال مديرة المشروع، كما يجرى حاليا بحث العديد من المشروعات المقدمة من أبناء دمياط.

جدير بالذكر، أن المشروع القومى "مشروعك" يسعى إلى تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات، من أجل توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم المواطنة.