طائرات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين فى «تعز» جنوب غربي اليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربي، فجر اليوم، مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وحليفها صالح فى مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية فى المدينة أن الطائرات استهدفت مواقع المليشيات فى منطقة الروض بالربيعي ودمرت دبابة لهم ومصنع السمن والصابون ومصنعًا لسمكرة السيارات غرب المدينة.

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة نشبت الليلة الماضية بين قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له من ناحية وبين عناصر مليشيات الحوثيين وصالح من ناحية أخرى، استمرت لفترة فى جبل هان بمنطقة الضباب وفي تبتى الخلوة والسوداء غرب المدينة وقصفت مدفعية المليشيات مواقع القوات الحكومية والمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل رجل وزوجته وإصابة باقى أفراد الأسرة إثر سقوط قذيفة دبابة على منزلهم بالضباب وحالتهم خطيرة.

وتسود المنطقة المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة والذى حررته القوات الحكومية أمس حالة هدوء حذر بعد تصدى القوات الحكومية لهجوم لعناصر المليشيات مساء أمس فى محاول لاستعادة جزء من المناطق التى خسروها إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وأجبرتهم القوات الحكومية على التراجع، وقامت طائرات التحالف بقصف مواقع المليشيات بشارع الخمسين شمال معسكر الدفاع الجوي.

ونقلت شبكة تعز الإخبارية التابعة للمقاومة تصريحًا للعقيد عبده حمود الصغير قائد الجبهة الغربية فى تعز أكد فيه أن القوات الحكومية تصدت لهجوم المليشيات على مواقعها في معسكر الدفاع الجوي وشنت هجومًا مضادًا تمكنت من خلاله السيطرة الكاملة على المعسكر شمال غرب المدينة .

وقال أن القوات تطارد المليشيات فى نهاية المعسكر باتجاه شارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز وسوف يتم خلال الساعات القادمة تصفية بقية جيوب المليشيات حسب الخطة المرسومة لتحقيق بقية الاهداف.

وأوضح أن اكثر من 15 عنصرا للمليشيات قتلوا فى معركة الدفاع الجوي وأصيب العشرات بينما قتل ثلاثة من القوات الحكومية وأصيب 4 آخرون، وأضاف قائد الجبهة الغربية أن هناك انهيارات كبيرة فى صفوف المليشيات، وقال الصغير : أن المعارك مستمرة منذ أكثر من أسبوع فى المحور الشرق، وتدور حاليا فى المحور الشمالي الغربي لتخليص تعز من المليشيا الانقلابية بشكل كامل.

أ ش أ